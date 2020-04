Cetara: primo caso positivo di Covid 19 Il sindaco: "Attivate tutte le procedure, vi chiedo come un fratello di restare a casa"

Primo caso di contagio da coronavirus anche a Cetara. A darne notizia proprio il sindaco della cittadina della Costiera Amalfitana Roberto della Monica dalla propria pagina Facebook.

La persona risultata positiva al Covid 19 è una donna, lavorerebbe in un ospedale della provincia, “E' in isolamento a casa – precisa la fascia tricolore – ho attivato da subito tutte le procedure previste dal protocollo sanitario per l'emergenza in atto. Oggi più che mai - continua il sindaco – vi chiedo come un fratello di restare a casa. La situazione è monitorata e con l'impegno di tutti dobbiamo fare in modo che rimanga l'unico caso. Vi chiedo poi di avere massimo rispetto per la nostra concittadina” conclude Della Monica.