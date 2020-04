Al via la campagna di Uil Salerno "Nessuno resta indietro" Mantegazza: "Necessario avviare un filo diretto con lavoratori del settore agroalimentare"

Prende il via ”Nessuno resta indietro” l’iniziativa lanciata da Uil Salerno che ha avviato la nuova campagna di ascolto a risposta rapida rivolta ai lavoratori del settore agroalimentare per informare e dare assistenza in merito all’emergenza sanitaria coronavirus.

Ad annunciarlo è stato il segretario generale di Uila Uil Salerno, Stefano Mantegazza che ha spiegato l’obiettivo del nuovo progetto: “Le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza Coronavirus saranno sicuramente lunghe e imprevedibili e peseranno su lavoratori, pensionati e cittadini, donne e uomini, giovani e anziani. Il ruolo, il compito e la natura stessa del sindacato è di stare sempre vicino alle persone e cercare di fare il massimo per aiutarle a risolvere i propri problemi e vivere meglio. Per questo - conclude Mantegazza - abbiamo ritenuto utile in questo momento avviare un filo diretto con i lavoratori e offrire loro un sostegno concreto per affrontare questo momento difficile”.

I lavoratori e i cittadini potranno rivolgere le loro domande, esporre problemi ed esigenze tramite whattsapp al numero 338.6788172 oppure inviando una mail all’indirizzo di posta emergenza@uila.i