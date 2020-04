Responsabilità datori lavoro,Ordine di Salerno con Federazione D'Angelo: "Esprimiamo contrarietà e disdegno per azioni legali poste verso operatori sanitari"

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, presieduto dal dottore Giovanni D’Angelo, condivide e sottoscrive l’appello pubblico dell’Ordine di Torino, contrario all’emendamento sulla “responsabilità datori di lavoro operatori sanitari e sociosanitari”, ritirato dopo le vibranti proteste della FNOMCeO e degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri provinciali.

“È inaccettabile – scrive l’Ordine di Torino - per quanti hanno pagato il massimo tributo - pazienti e operatori sanitari - a questa sconvolgente tragedia, che si tenti di cancellare con un colpo di spugna “preventivo” le eventuali responsabilità nella gestione dell’emergenza. Adesso comunque non è il momento delle polemiche. Ora è tempo di impegnarsi tutti al massimo, ciascuno secondo le proprie forze e possibilità, in questa terribile battaglia. Ma quando vinceremo la guerra - perché la vinceremo - i medici italiani, che ogni giorno salutano i propri colleghi strappati dal male alla vita, siate certi che non faranno sconti a nessuno“.

Questo tentativo di traslare responsabilità da chi gestisce e organizza la macchina assistenziale, verso i professionisti sanitari, che sprezzanti del rischio per se e per la propria famiglia, ogni giorno sono in trincea, fa pendant con chi cerca attraverso azioni risarcitorie e/o penali di trovare un momento di visibilità, in storie così tristi e piene di dolore, come opportunamente sottoscritto anche da vari organismi associativi forensi, ai quali va il nostro plauso. D’altra parte, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno aveva già espresso con forza la netta contrarietà e il disdegno più profondo per le azioni legali poste in atto e sollecitate verso operatori sanitari che, mettendo a rischio la propria salute e la propria vita, stanno profondendo nella lotta al contagio dal virus Covid-19, ogni sforzo possibile.