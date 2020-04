Covid-19 e Pasqua: rinforzati i controlli sul territorio Le decisione del Prefetto in videoconferenza con il sindaco Napoli e presidente Strianese

Si è tenuta oggi in videoconferenza la riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto di Salerno, con il Presidente della Provincia di Salerno, il Sindaco di Salerno e i vari rappresentanti delle Forze dell’Ordine, per fare il punto della situazione delle azioni di contrasto alla diffusione del Coronavirus in provincia di Salerno.

“L’incontro di oggi – dichiara il Presidente Michele Strianese – era necessario per valutare le varie richieste pervenute dal territorio circa l’intensificazione dei servizi di controllo in ragione del delicato periodo che si affaccia nei prossimi giorni. Siamo nella settimana prima di Pasqua, in genere attraversata da flussi turistici, anche solo locali, di chi raggiunge le proprie abitazioni al mare o comunque di chi intende fare un fine settimana fuori porta. Tutto questo è assolutamente impossibile per non vanificare lo sforzo enorme fatto finora dai cittadini che hanno rispettato le restrizioni imposte dalla normativa di Governo e Regione, e tutto il lavoro delle autorità preposte al monitoraggio sulle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19".

Il Prefetto di Salerno, ha voluto richiamare l’attenzione di tutti i presenti perché sarà necessario uno sforzo organizzativo ulteriore da mettere in campo in totale sinergia. Sarà necessario controllare al meglio i territori con tutte le forze dell’ordine già presenti sui territori.

Quindi sicuramente saranno attivi le donne e gli uomini di tutte le forze dell’ordine: carabinieri, poliziotti, finanzieri, pompieri. La Regione già ha mobilitato pattuglie suppletive della protezione civile. La Provincia ha già in campo gli agenti della Polizia provinciale, impiegati dal Vallo di Diano all’Agro Nocerino Sarnese. A questo si aggiunge il prezioso contributo dei volontari del 118 e di tutti gli agenti di polizia locale che metteranno a disposizione i Comuni.

"Mi unisco alle parole del Prefetto, Francesco Russo, nel ringraziare il notevole sforzo organizzativo di tutte le forze dell’Ordine, che stanno controllando con grande efficienza i nostri territori, ma in questa fase molto delicata urge anche il celere intervento delle Forze Armate a sostegno di questa immensa attività di controllo". Ha dichiarato Strianese.

A conclusione della riunione è emersa anche la necessità di un ulteriore impiego di unità dell’esercito.

“La Polizia Municipale", dichiara il Sindaco Vincenzo Napoli, "metterà in campo una vera e propria task force dedicata ai controlli pedonali ed automobilistici. Saranno eseguiti controlli minuziosi per stroncare movimenti inutili e persino gli assembramenti che abbiamo verificato nelle ultime giornate. Non è il momento di abbassare la guardia. Rischiamo di vanificare i sacrifici fino ad oggi compiuti da tutti i salernitani per fronteggiare il diffondersi della pandemia. Sono i giorni decisivi per vincere tutti insieme questa battaglia. Ho rinnovato la richiesta formale di rafforzare l’organico e la presenza dell’Esercito a presidio anche della nostra città”.