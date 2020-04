Guasto alla rete idrica: rubinetti a secco L'intervento in città, ecco dove

La Salerno Sistemi comunica che al fine di eseguire un intervento di riparazione urgente ed indifferibile sulla rete idrica in via Carlo Santoro, ed evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica ad horas in tutta la strada.

La società continua nella nota chiarendo che, salvo imprevisti, il regolare servizio idrico verrà ripristinato entro le ore 13,30 odierne.