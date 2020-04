Covid-19, Salerno: ecco i tir per l'ospedale da campo VIDEO | Arrivati i prefabbricati all'esterno del Ruggi: a regime 24 posti di terapia intensiva

Arrivati a Salerno i tir per la realizzazione dell'ospedale da campo, in vista dell'emergenza coronavirus. I prefabbricati saranno allestiti all'esterno dell'azienda ospedaliera Ruggi d'Aragona e potrebbero essere a regime già dal primo promeriggio. Sono 24 i posti disponibili di terapia intensiva, che serviranno da supporto al nosocomio salernitano.

Presente questa mattina nel piazzale del Ruggi, all'arrivo dei tir, anche il governatore Vincenzo De Luca insieme al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

Si tratta dei risultati di un appalto di due milioni e seicentomila euro per la realizzazione di un ospedale da campo, come da bando regionale scaduto il 18 marzo scorso e affidato all’impresa che, stamane, come ieri a Napoli, ha fatto sfilare per la città di Salerno i suoi camion.