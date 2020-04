Circensi bloccati a Salerno, distribuiti beni prima necessità Controllato lo stato di salute degli animali

Nel pomeriggio di ieri, volontari della Protezione Civile del Comune di Salerno hanno consegnato beni di prima necessità agli artisti del circo da giorni bloccati nel territorio salernitano a causa dell'emergenza Coronavirus e in gravi difficoltà a causa del lungo stop delle attività.

Al contempo, su sollecitazione delle associazioni animaliste raccolta dall'Assessore Mariarita Giordano, personale dell'Asl ha effettuato controlli sullo stato di salute degli animali, che hanno dato tutti esito positivo. Ed anche agli animali si è provveduto a fornire gli alimenti necessari.

I grossi felini non sono più presenti all'interno del circo poiché, come prassi, sono partiti prima e non sono stati bloccati delle disposizioni di chiusura.