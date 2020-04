Salerno, un video per scongiurare la morte del commercio Imprenditori uniti: «Vogliamo ripartire, abbiamo bisogno dell'aiuto delle istituzioni»

Una carrellata di manifesti funebri riportanti i nomi delle loro attività commerciali e i volti dei titolari. Una scelta molto forte che è alla base del video girato da alcuni imprenditori dell'associazione Commercianti per Salerno, intenzionati a lanciare un grido d'aiuto alle istituzioni per fronteggiare la crisi economica provocata dall'emergenza sanitaria. «Vogliamo ripartire», il messaggio ripetuto dagli imprenditori salernitani nel video che inizia in bianco e nero ma che termina con una Salerno "a colori". «Il video che abbiamo realizzato può sembrare un po' macabro - spiega il vicepresidente dell'associazione Paolo Riccelli - ma il messaggio che vogliamo lanciare è di rinascita. Noi vogliamo ripartire. Per farlo abbiamo bisogno di un sostegno concreto, reale e sostanzioso da parte delle istituzioni. Il perdurare di questa situazione genererà un'ecatombe, molte imprese non potranno riaprire e con loro ci saranno ripercussioni negative su tutta la filiera. Noi dobbiamo evitarlo. Per questo chiediamo alle istituzioni di sostenerci e di varare misure urgentissime e concrete».