Agro in affanno, nuovi contagi in ospedale a Nocera Inferiore Grido d'allarme del sindaco Torquato, nuovi casi anche a Sant'Egidio, Sarno e Nocera Superiore

La curva dei contagi nel Salernitano sembra, lentamente, diminuire. Ma le preoccupazioni maggiori, in questa fase, riguardano l'Agro Nocerino Sarnese dove, nelle ultime ore, si sono registrati nuovi casi positivi. A far suonare il campanello d'allarme è stato il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, da giorni in apprensione per gli operatori dell'ospedale Umberto I. “Provengono dalla Chirurgia d'urgenza i due nuovi covid-positivi di oggi. Con questi – spiega sui social Torquato - siamo a quattro che vengono da lì. La recente diffusione ospedaliera dà corpo alle nostre preoccupazioni al momento ancora controllabili. Ma l'ospedale deve essere luogo sicuro per chi ci opera e chi ci va. Lo abbiamo detto, domani lo pretenderemo senza più perdite di tempo. Finché la situazione è ancora sotto controllo. Procedure certe e immediata apertura del pronto soccorso di Scafati che viene rinviata con una tempistica lunga che non si giustifica”.

Aumentano i casi anche a Sant'Egidio del Monte Albino dove ieri si sono registrati altri quattro contati, “tutti all’interno della stessa famiglia di un paziente già positivo, quello che abbiamo registrato come il caso numero 15. Le persone di cui oggi mi è stata confermata la positività al tampone – ha spiegato il sindaco Nuncio Carpentieri - erano dunque tutte già in quarantena”.

Due nuovi positivi a Nocera Superiore. Anche in questo caso si tratta di persone che erano già in isolamento, ancor prima del tampone. Il contagio sarebbe avvenuto “a seguito di contatto con un operatore sanitario in servizio presso una Rsa”, ha spiegato il sindaco Giovanni Maria Cuofano.

Un altro caso è stato riscontrato anche a Sarno dove il sindaco Giuseppe Canfora ha ribadito la necessità di dotare medici e sanitari di dispositivi di protezione individuali.