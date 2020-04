Coronavirus all'ospedale Fucito, c'è un nuovo contagio L'operatrice è ricoverata al Ruggi di Salerno, sale a tre il numero dei positivi tra il personale

Nuovo caso di contagio all'ospedale Fucito di Mercato San Severino. A comunicarlo è stato il sindaco Antonio Somma che sta seguendo da vicino l'evoluzione della situazione nella struttura sanitaria della Valle dell'Irno. A risultare positiva è una donna residente nella frazione di Curteri e attualmente ricoverata all'ospedale di Salerno. Su 14 tamponi effettuati sul personale sanitario è stata l'unica a risultare contagiata. «Cari concittadini devo purtroppo informarvi che, dall'esito di altri 14 tamponi effettuati sul personale sanitario dell'Ospedale Fucito, una nostra concittadina (non sono stato autorizzato alla divulgazione del nome) residente nella frazione Curteri e' risultata positiva al Covid-19 (gli altri 13 hanno dato esito negativo) ed è attualmente ricoverata presso l'Ospedale Ruggi di Salerno. Giungano a lei gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Siamo in attesa della comunicazione dell'esito degli altri tamponi effettuati e, come sempre, vi aggiornerò. Massima attenzione in questi giorni ed evitiamo la consueta abitudine di diffuzione di false notizie», il post pubblicato sui social dal primo cittadino di Mercato San Severino.

Sale a tre, dunque, il numero degli operatori sanitari del "Fucito" risultati positivi al Covid-19. Nei giorni scorsi, su 52 tamponi effettuati dopo il contagio di un'operatrice in servizio al pronto soccorso, era risultata positiva una donna residente a Fisciano.