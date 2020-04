Il vicesindaco guarito dal Covid: «Ho temuto il peggio» In un video Antonio Addesso racconta la sua esperienza: «Malattia terribile, restate tutti a casa»

Diciannove giorni dopo ha rivisto la luce in fondo a un tunnel che, ad un tratto, sembrava non avere fine. Antonio Addesso, vicesindaco di Auletta, ha vinto la sua battaglia contro il Covid-19. Ieri è stato dimesso dall’ospedale di Polla e ha potuto far ritorno a casa. Toccante la foto postata sui social e che immortala l’abbraccio a distanza con le due figlie nel momento in cui ha varcato la soglia della sua abitazione. Adesso il 36enne dovrà stare per altre due settimane in isolamento ma il peggio, fortunatamente, è passato. Eppure quelle tre settimane di lotta contro il nemico invisibile hanno lasciato ricordi fortissimi nella mente del giovane amministratore del Vallo di Diano: i volti di chi non ce l’ha fatta, la voce tranquillizzante degli “angeli bianchi” incontrati sul suo cammino durante la permanenza in ospedale, la paura di non farcela. Un incubo che, ormai, è alle spalle. Ma dalla sua stanza Addesso ha voluto raccontare l’esperienza vissuta, affinché sia chiaro a tutti quanto sia facile ammalarsi di Covid e quanto possa essere difficile debellare questo virus. Fatica che il vicesindaco di Auletta ha provato sulla sua pelle e per la quale si sente in dovere di lanciare un messaggio a tutti. «Restate a casa». Come non credergli…