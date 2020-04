Costiera Amalfitana blindata, controlli anche con i drone La task force interesserà i comuni di Maiori, Tramonti, Minori e Cetara

Se ad Amalfi verranno pattugliate spiagge e sentieri di montagna, lo stesso succederà anche negli altri comuni della Costiera Amalfitana. Grazie a un'azione sinergica messa in campo dal comando associato della Polizia Locale di Maiori, Tramonti, Minori e Cetara, a Pasqua e Pasquetta verranno effettuati controlli dall'alto con i drone. Un modo per aumentare la sicurezza ed evitare che si possa approfittare del periodo festivo per infrangere le norme anti-Covid. «Metteremo in campo una fitta rete di controlli, di concerto con i vigili urbani e i carabinieri, per evitare che ci siano ingressi non consentiti dalle norme. La principale via d’accesso al territorio – ha spiegato il sindaco di Tramonti, Domenico Amatruda -, il Valico di Chiunzi sarà presidiato h24. In questo momento vorrei anche rivolgere un pensiero alle persone risultate positive al Covid-19, augurando loro una pronta guarigione e una serena Pasqua».