Covid-19, ultimo bollettino: 4 positivi a Eboli e 14 al Ruggi L'aggiornamento dell'unità di crisi regionale sui tamponi analizzati in giornata

Su 326 tamponi esaminati nella giornata di oggi al Ruggi d'Aragona di Salerno, 14 sono risultati positivi a Covid-19. Sono i numeri dell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi della Regione Campania sui test effettuati in giornata. Tra nuovi contagi e conferme dei tamponi già effettuati in precedenza, si registra anche per oggi un calo del contagi nel Salernitano. Numeri inferiori anche per l'ospedale di Eboli dove sono stati analizzati solo 27 tamponi, di cui 4 positivi a Covid-19.

In giornata, a Sarno è deceduto l'ennesimo paziente positivo al Coronavirus. A perdere la vita è stato un 71enne che era ricoverato all'ospedale di Scafati. A comunicare la triste notizia, il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora. "Il dolore straziante della morte colpisce ancora la città di Sarno. Il Covid 19 ci strappa con freddezza un concittadino portandolo via dall’affetto e dall’amore dei suoi cari. Non ce l’ha fatta Mario Annunziata, 71 anni, dopo aver lottato, aggrappato alla vita, nell’ospedale di Scafati".

Intanto, mentre il Premer Conte ha ufficializzato la proproga della chiusura fino al 3 maggio, in queste ore il governatore Vincenzo De Luca ha disposto numerosi controlli sul territorio, chiudendo tutte le attività, compresi i supermercati, per Pasqua e Pasquetta. Tanti i sindaci del Salernitano che hanno disposto maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine per tenere sotto controllo le città e il rispetto della quarantena.