Due mamme in ospedale per il Covid 19:il messaggio di speranza Lontane dai figli durante le feste la foto per incoraggiare chi soffre come loro

Stanno trascorrendo le festività di Pasqua lontane dai propri familiari, ricoverate per Covid 19 nell'ospedale di Polla. Un momento duro e difficile che due mamme del Vallo di Diano hanno voluto immortalare il momento con una foto delle proprie mani strette in segno di speranza per incoraggiare chi lotta come loro: "Non dobbiamo mai arrenderci, l'amore di una mamma é più forte di questo maledetto, subdolo virus.

Si lotta e vinceremo". Questo il messaggio di Marianna, 50 anni, e Michela di 34 che hanno raccontato all'Ansa: "A Pasqua accanto all'ansia e al dolore di tutti i giorni si aggiunge un forte ed insopportabile senso di malinconia".

Le due donne, che ringraziano dell'aiuto medici e infermieri, non possono infatti vedere i propri figli e mariti da giorni e si fanno coraggio a vicenda, riuscendo a comunicare solo con le videochiamate. "Vogliamo inviare il nostro augurio a tutte le mamme contagiate d'Italia che come noi non possono stare con i propri figli e mariti. Oggi é ancora più malinconico non poter vedere i nostri cari. É una malinconia che ti prende dal profondo del cuore e ti scorre per tutto il corpo, fa più male dei colpi di tosse che ti trafiggono il petto".