Covid, arrivano i soldati: intensificati i controlli nell'Agro A Sant'Egidio del Monte Albino il sindaco ha fatto visita ai militari

I militari dell'Esercito in queste ore sono impegnati nell'Agro Nocerino Sarnese, al fianco delle forze dell'ordine. La Prefettura di Salerno, infatti, dopo la mancata proroga della zona rossa nel Vallo di Diano, ha inteso intensificare i controlli in un'area ad elevata densità abitativa e caratterizzata dalla presenza di numerose industrie. Questa mattina il sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino, Nunzio Carpentieri, si è recato personalmente presso un posto di controllo per portare il suo saluto e quello dell'intera comunità. «Ho ritenuto doveroso andare a portare loro il saluto mio e dell'intera comunità di Sant'Egidio, insieme al nostro ringraziamento per il lavoro che l'Esercito Italiano sta facendo, con i suoi uomini e le sue donne, in tutta Italia per aiutare il Paese ad affrontare questo periodo di emergenza. I soldati sono qui per aiutarci a tenere sotto controllo la situazione e non per militarizzare il territorio. Sono una presenza di garanzia e di vicinanza alla cittadinanza. Dunque a loro va il nostro ringraziamento. Mi raccomando, restiamo a casa», il messaggio del primo cittadino.