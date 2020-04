Coronavirus, a Scafati muore un 70enne napoletano Ottava vittima tra i ricoverati al Mauro Scarlato. Mentre in città si registrano altri 3 guariti

Il numero dei contagi sta calando gradualmente ma, purtroppo, si allunga la lista dei decessi nel Salernitano. Ieri all'ospedale di Scafati è deceduto un 70enne di Napoli che era ricoverato da qualche settimana in terapia intensiva. L'uomo aveva già delle patologie pregresse. Si tratta dell'ottavo paziente che perde la vita al Mauro Scarlato, struttura ospedaliera riconvertita in Covid-Hospital proprio per fronteggiare l'emergenza sanitaria che da quasi due mesi si è abbattuta sull'intero Paese. Intanto a Scafati nelle ultime ore si sono registrate altre tre guarigioni che fanno salire a otto il numero dei cittadini che ha vinto la sua battaglia contro il Coronavirus. Nella città dell'Agro Nocerino Sarnese dal 6 marzo sono stati riscontrati 50 casi positivi: 4 persone sono decedute, 4 sono ricoverate in ospedale, 34 sono in cura a casa e 8 sono guarite.