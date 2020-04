«Isolare i contagiati», 4 scafatesi trasferiti al Da Procida L'Asl Salerno ha accolto l'appello del sindaco Cristoforo Salvati

Saranno trasferiti all'ospedale Da Procida di Salerno alcuni scafatesi contagiati da Coronavirus e che erano in isolamento domiciliare. La decisione è stata presa dall'Asl di Salerno in seguito all'appello lanciato dal sindaco Cristoforo Salvati di isolare i contagiati per evitare la diffusione del contagio in famiglia. «Visto l’aumento del numero dei contagi che si è registrato negli ultimi giorni nella città di Scafati - ha scritto su Facebook il sindaco Salvati - e in riscontro alla mia richiesta di allontanamento dei soggetti contagiati posti in quarantena domiciliare dai loro nuclei familiari per evitare il rischio di diffusione del virus tra i parenti conviventi, il direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asl, Domenico Della Porta mi ha appena comunicato che già da domani procederà ai primi quattro trasferimenti di cittadini scafatesi positivi (asintomatici e posti isolamento domiciliare) in una struttura pubblica di accoglienza - ex presidio ospedaliero Giovanni Da Procida di Salerno - opportunamente attivata per i casi asintomatici, dove resteranno fino a quando non risulteranno nuovamente negativi. I trasferimenti, in questa prima fase, riguarderanno quei cittadini che vivono in contesti familiari numerosi e/o in unità abitative piccole e poco funzionali all’isolamento». Salvati ha spiegato anche di voler «chiedere aiuto al presidente della Regione, Vincenzo De Luca affinché possa mettere a disposizione della nostra città risorse finanziarie per consentirci di individuare sul territorio strutture ricettive dove trasferire tutti i cittadini positivi al virus che si trovano in isolamento domiciliare, in modo tale da evitare il rischio di ulteriore contagi tra i familiari conviventi».