Accordo a Bellizzi per stabilizzare lavoratori precari Soddisfatto il sindaco e le sigle sindacali

Stabilizzazione del personale di Cooperazione & Rinascita. Importante passo avanti nell’incontro tra il Comune di Bellizzi e le parti sociali che si è tenuto il primo maggio in sala giunta. Presenti il sindaco Mimmo Volpe e i rappresentanti delle varie sigle sindacali, impegnati nel tracciare insieme un percorso per la regolarizzazione dei lavoratori precari. «Abbiamo fatto in modo che nessuno restasse escluso – afferma Angelo Rispoli, segretario della Fiadel Salerno, a margine del summit – Entro la giornata di lunedì riprenderanno i servizi di manutenzione al patrimonio pubblico e supporto alla pubblica amministrazione.

L’intero progetto verrà messo in atto in un triennio e tiene conto dei servizi svolti dai lavoratori in questi anni». La stabilizzazione avverrà in due step: chi non rientrerà nella prima fase, verrà accompagnato alla secondo con gli ammortizzatori sociali, fino al rientro in servizio. «Importante lo spirito propositivo e costruttivo con cui lavoratori, lavoratrici e sindacato hanno affrontato questo passaggio – conclude Rispoli – Ringrazio la giunta di Bellizzi e il sindaco Mimmo Volpe, che hanno espresso una precisa volontà politica per stabilizzare i lavoratori nella maniera più chiara e trasparente. Ora proviamo a costruire un futuro con fiducia e ottimismo. Questa è una strada tracciata per altre situazioni simili che esistono in provincia di Salerno».