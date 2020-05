Sindaco e assessore incontrano i commercianti: "Una nuova era" Un in bocca al lupo per la ripresa

Una passeggiata per le vie del centro, tra bar e pasticcerie, per dare un in bocca al lupo simbolico ai commercianti salernitani. Questa mattina il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, insieme all'assessore al commercio Dario Loffredo, hanno salutato e incontrato diversi gestori di locali come la Pasticceria Romolo e Bassano, a pochi passi da piazza Vittorio Veneto, dove erano attesi i primi rientri da fuori Regione.

"E' un in bocca al lupo simbolico per molte attività che oggi hanno avviato il servizio d'asporto". Ha dichiarato l'assessore Loffredo. Infatti, gran parte dei bar e delle pasticcerie di Salerno questa mattina hanno deciso di aprire al pubblico, posizionando all'ingresso dell'attività un bancone o un tavolo, dove poter prendere le ordinazioni e consegnarle.

"E' una nuova era", ha commentato Loffredo, "ed è importante non far mancare il sostegno alle persone. Sono felice che oggi i pasticcieri possono iniziare a creare i propri dolci, anche in vista della festa della mamma".

L'assessore, inoltre, è al lavoro su due punti per poter rilanciare e dare respiro al commercio: "Tosap e Tasi sospese attualmente fino al 31 luglio, ma stiamo pensando di elimare la Topas per l'intero anno. Il mondo è cambiato e dobbiamo adeguarci. Puntiamo su due possibilità: la flessibilità degli orari di lavoro, per ogni tipo di attività e il vivere quanto più possibile gli spazi esterni".