Covid, operatore sanitario dello Scarlato di Scafati positivo Lo ha comunicato il sindaco Cristoforo Salvati

Dopo giorni di contagi zero, l'ultimo bollettino - diramato nella serata di ieri - dell'Unità di Crisi della Regione Campania ha fatto registrare un incremento di tre casi positivi in provincia di Salerno. Tra questi vi è un operatore sanitario di Scafati che lavora all'ospedale Scarlato. Lo ha comunicato il sindaco Cristoforo Salvati: "Dispiace davvero comunicarvi che oggi, purtroppo, dopo oltre una settimana, registriamo un nuovo caso di positività a Scafati. E’ un operatore sanitario, lavora in ospedale. E' asintomatico. Non dobbiamo scoraggiarci. Sappiamo tutti che il virus è ancora tra noi, che l’emergenza è ancora in corso. Dobbiamo, perciò, continuare ad affrontarla con la giusta determinazione, con maturità e con senso di responsabilità. Andiamo avanti! Non abbassiamo la guardia!", ha concluso il primo cittadino.