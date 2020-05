Santa Teresa, il torneo? al 99 per cento non si farà La parola agli organizzatori: "Ci siamo presi altri 10 giorni per decidere, ma è dura"

C’era da aspettarselo ma come ogni brutta notizia che si rispetti è sempre meglio scoprirlo il più tardi possibile. Quest’anno, dopo quattro anni consecutivi dalla nascita del nuovo format, il Santa Teresa Beach Soccer potrebbe fermarsi, con molta probabilità.

“Abbiamo fatto una riunione, stiamo cercando di valutare e ci siamo presi altri 15 giorni per capire ma con molta probabilità il torneo quest’anno non si terrà”. Ci racconta Peppe Liguori Guercio, presidenze dell’associazione che dal 2009 ha messo in piedi il torneo.

Ogni anno, a giugno, in tanti si radunano sui gradoni di Santa Teresa per assistere alle partite di calcio di oltre 200 squadre della città. Per un aperitivo, un caffè, un pomeriggio d’estate in compagnia, magari dopo una giornata al mare. Il torneo di Santa Teresa è una tradizione, è famiglia, è simbolo di appartenenza alla città.

Prima dell’inizio della pandemia erano state annunciate le date: dal 28 giugno al 2 agosto 2020. È la terza volta, da oltre 10 anni che il torneo si ferma. Un primo stop è avvenuto con la realizzazione del Crescent, un secondo per la realizzazione del nuovo solarium di Santa Teresa, e un terzo, forse, a causa del Coronavirus.

Lo storico torneo di calcio dilettantistico “al 99 per cento non si farà” come ci ha raccontato il Presidente dell’associazione, “Non ci sono delle regole stabilite, è una brutta notizia e vogliamo dirlo con certezza i primi di giugno”.

Quasi come si fa con una brutta notizia, c’è timore a dirlo ad alta voce. Aspettare qualche giorno, magari, diluirà la pillola, anche se, è chiaro a tutti che non c’è estate senza il Santa Teresa Beach Soccer.