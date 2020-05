Salerno: guariti doppiano positivi, solo un nuovo caso Si tratta di un giovane in isolamento domiciliare. Riprese le attività ambulatoriali

Sono confortanti i dati sanitari che riguardano il contagio da Covid 19 nella città di Salerno. 405 i guariti che raddoppiano i positivi, solo 30 i ricoverati nei reparti dedicati. Registrato un solo nuovo caso positivo in città, si tratta di un giovane che si trova però in isolamento domiciliare non avendo particolari sintomi. Ripartite intanto anche le attività ambulatoriali. Nessun problema particolare all'ospedale Ruggi D'Aragona. Tra le persone, oltre un centinaio, presentatesi solo una aveva una temperatura corporea superiore a 37 e mezzo. Per questo motivo è stato necessario effettuare il test sierologico, che ha dato però esito negativo.