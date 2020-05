La Costiera chiude, il sindaco di Cetara: "Lavori urgenti" Della Monica: "Sarà una settimana di sacrificio per tutti, a rischio la pubblica incolumità"

La Costiera Amalfitana è costretta, nuovamente, a chiudere i battenti. Dopo l'emergenza frane dello scorso inverno e il lockdown per il Coronavirus, la Divina deve fare i conti con l'istituzione di una nuova viabilità alternativa sulla Statale Amalfitana 163. Una notizia che ha fatto storcere il naso a residenti e operatori turistici che non hanno condiviso la tempistica utilizzata per realizzare l'intervento. “Questi lavori sono di somma urgenza, ci sono dei pericoli imminenti”, ha chiarito Fortunato Della Monica, sindaco di Cetara, il comune interessato dall'intervento. “Ci siamo presi la responsabilità di farli partire adesso e non a metà luglio. Sarà, purtroppo, una settimana di sacrifici per tutti perché la Costiera Amalfitana chiuderà dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Poi la settimana successiva ci sarà la ripartenza con il senso unico alternato”. Il primo cittadino del comune costiero ha spiegato anche che, “facendo una pulizia totale del costone abbiamo notato che la rete messa da Anas 40 anni fa presentava pericoli molto seri. Stanno cadendo quotidianamente pietre che possono creare gravi disagi alla pubblica incolumità”.