Fase 2, pronti e via l'Amalfitana è di nuovo off limits I lavori nel territorio di Cetara scatenano l'ira delle associazioni del commercio e del turismo

"Non è ancora trascorsa la prima settimana di riapertura dei negozi, da appena due giorni è attivo il servizio ai tavoli dei ristoranti - già duramente colpiti dall'emergenza sanitaria e, solo ieri sera, arriva un provvedimento che chiude il traffico a Cetara, per risolvere un problema che risale all’inverno scorso": così Giuseppe Gagliano, presidente Confcommercio e Federalberghi Salerno, a proposito dell'ordinanza dell'Anas che segnala, da oggi, l'avvio di un intervento di messa in sicurezza della parete rocciosa lungo la Statale 163.

Fino al 15 giugno la strada resterà chiusa al transito dalle 9 alle 17:30, con interruzione dalle 13 alle 14:30. Provvedimento che ha sollevato il malcontento delle associazioni di categoria del commercio e delle strutture ricettive.

"Per quanto possiamo essere fiduciosi nella ripresa e concentrarci su quanto dipende da noi imprenditori nel riprogrammare le nostre attività, qualcuno sceglie di non prestare il fianco, con un’ordinanza intollerabile e incomprensibile, ignorando le nostre istanze. Avendo sollecitato una revoca all’Anas, confidiamo di ricevere una risposta immediata che sia di rimedio, soprattutto tenendo conto di un mancato preavviso e del fatto che, ancor più grave, nei punti di ingresso della Costiera non sia stata segnalata la limitazione al traffico, con suggerimento di percorsi alternativi validi", la dura reprimenda di Gagliano.