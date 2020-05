Riaprono i locali, sopralluogo del sindaco di Salerno Il primo cittadino fra pub e pizzerie

Anche questa sera il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ha effettuato un sopralluogo in città insieme all'assessore al commercio Dario Loffredo.

In particolare, si sono concentrati per le strade principali e tra i locali del centro cittadino dove da ieri è ripartita la movida.

Il primo cittadino ha attraversato alcune zone principali, dal parco Pinocchio al quartiere Carmine passando poi sul corso Vittorio Emanuele e in via Roma, passeggiando tra un locale e l'altro per accertarsi che tutti, dai proprietari ai clienti, rispettassero le norme di sicurezza che prevedono l'utilizzo delle mascherine e la distanza di un metro tra ogni individuo.

Intanto in piazza Flavio Gioia due pattuglie della Polizia Provinciale sono presenti sul posto per controllare la situazione e far rispettare le norme anti contagio da coronavirus.