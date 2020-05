Cetara chiude le spiagge libere, bagnanti "sgomberati" I comuni prendono tempo: spiagge chiuse anche a Maiori

La Regione Campania ha dato il via libera alla riapertura delle spiagge ma in alcune località della Costiera Amalfitana sono stati i sindaci a disporre la chiusura degli arenili. L'ordinanza regionale, infatti, attribuisce ai Comuni la responsabilità di vigilare sulle spiagge libere e di garantire il distanziamento sociale. In attesa di definire il piano, dunque, gli amministratori hanno scelto di sbarrare gli arenili di propria competenza. A Cetara il sindaco Fortunato Della Monica ha firmato un'ordinanza che vieta l'accesso alla spiaggia libera Largo Marina fino al 29 maggio. E per far rispettare il provvedimento oggi si è reso necessario l'intervento dei vigili che hanno allontanato diversi bagnanti intenti a prendere il sole. Misura analoga è stata presa anche nella vicina Maiori.

«Rispetto all’ultima ordinanza della Regione Campania, la numero 50, a Maiori ed Erchie le spiagge per motivi di sicurezza non possono essere ancora aperte. Nei prossimi giorni, come anticipato, ci attrezzeremo affinché il nostro arenile venga reso fruibile per tutti, nella massima sicurezza e si possa accedere così alle nostre bellissime spiagge. Conto come sempre sul buonsenso di cittadini ed ospiti della nostra Città», spiega il sindaco Antonio Capone.