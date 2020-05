Salerno: si ripopola la movida ma c'è chi non rispetta le 23 Le segnalazioni di molti cittadini: "Nessuna chiusura all'orario prestabilito"

E' tornata la movida a Salerno. Dopo due mesi di stop i bar, i chioschi e i locali sono tornati al loro volto originario tra cocktail, leggerezza e tanti giovani salernitani pronti a divertirsi. Una movida diversa dal solito, stretta da controlli serrati. Il Lungomare di Salerno è costantemente pattugliato dalle auto della Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Carabinieri. Le piazze più importanti come Largo Campo e piazza Flavio Gioia sono costantemente monitorate dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia di Stato. Le vie più importanti come via Roma e Corso Vittorio Emanuele, anche.

Una stretta mirata per evitare assembramenti e far sì che tanti giovani indossino la mascherina quando non sono intenti a mangiare e a bere. Anche il sindaco insieme all'assessore Dario Loffredo è sceso in strada in questo primo fine settimana di "semi libertà" per controllare e augurare un in bocca al lupo ai commercianti che hanno riaperto le attività.

Controlli, però, che non riescono a fermare quei pochi che non rispettano le regole. Diverse, infatti, sono state le segnalazioni su pub e locali che in barba all'attuale ordinanza della Regione Campania, continuano a lavorare anche dopo le 23. Una situazione che non è sfuggita all'occhio attento di molti cittadini che in queste ore, anche con foto e video, testimoniano la presenza di locali ancora aperti dopo l'orario stabilito.