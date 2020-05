Primo week end al mare: la magia del Cilento Si popolano le spiagge del salernitano, limitazioni in Costiera, primi tuffi nella zona sud

Si allentano le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria da Covid 19 e la gente torna in spiaggia nel primo week end dopo il lockdown, complici le temperature quasi estive.

Riaprono anche gli stabilimenti balneari in Campania, nel rispetto del protocollo di sicurezza, come stabilisce l'ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca, che prevede almeno 10 metri quadrati per ombrellone e 1,5 metri minimi tra sdraio e lettini, eccezion fatta per gli appartenenti allo stesso nucleo familiare. Obbligatoria la prenotazione negli stabilimenti balneari (i nominativi verranno conservati per 14 giorni), imposto l'uso della mascherina all'ingresso e all'uscita. Si può accedere poi anche alle spiagge libere, ma spetta ai comuni dotarsi di norme per limitare e controllare gli ingressi.

Mentre in Costiera Amalfitana restano off limits gli arenili di Erchie, Maiori e Cetara, proprio per motivi logistici e di spazio il Cilento incanta con la bellezza delle sue ampie spiagge libere dove i bagnanti, a debita distanza, hanno inaugurato la stagione estiva. Diverse persone, ma ben lontane tra loro, hanno approfittato della ritrovata libertà per il primo bagno di stagione, da Agropoli, al litorale nei pressi di Palinuro e Marina di Camerota.