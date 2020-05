Ritorna il Metrò del Mare Da fine giugno nuovi collegamenti per la Costiera Amalfitana

Da fine giugno ripartirà il servizio del Metrò del Mare. I traghetti che ogni anno collegano il molo Manfredi di Salerno con le due Costiere torneranno a solcare i mari in direzione Capri e altri borghi della Costiera Amalfitana e del Cilento. A renderlo noto il consigliere regionale Luca Cascone. In queste ore, infatti, è in programma una riunione in video conferenza dove si deciderà il futuro dell’Alicost, la compagnia marittima salernitana aggiudicataria del servizio dal 2017 al 2020.

Anche quest’anno dovrebbero essere otto i porti interessati dai collegamenti marittimi: Agropoli, San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Marina di Camerota, Palinuro e Sapri.