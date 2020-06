Furto al centro anziani: "Gettoni ai soci della struttura" La proposta del gruppo Scafati Arancione ai consiglieri di maggioranza e opposizione

"Evidentemente la maggioranza e le opposizioni sono interessate alle poltrone ed alle eventuali dimissioni tra le rispettive fila, per potersi accaparrare il potere per cui dimostrano di essere tagliati alla perfezione. Purtroppo, davanti a tutto questo, è passato in secondo piano l'ennesimo atto di violenza che questa città è stata costretta a subire. Magari un furto al centro anziani della Villa comunale non fa più notizia". Così i vertici di Scafati Arancione denunciano l'immobilismo della classe politica locale davanti alla gravi carenze di sicurezza che hanno portato ignoti a violare ancora la struttura di piazzale Aldo Moro.

"Tutto normale perché ormai questa, forse, è la normalità a cui noi non vogliamo abituarci. Stavolta hanno portato via le bocce. Cosa aspettiamo? Che rubino anche ferro e rame presente nella struttura? Deve accadere questo per vedere maggioranza e opposizione essere vicini agli oltre cinquecento anziani del centro? Le chiamate di solidarietà non bastano più. Occorrono gesti concreti".

Scafati Arancione chiede a maggioranza ed opposizione di devolvere i gettoni di presenza del trimestre aprile-maggio-giugno ai soci del centro per comprare nuove bocce. "Sarebbe un segnale positivo. Di quelli che da mesi la politica scafatese, al netto della solidarietà scontata, non riesce a dare".