Covid, dimessi gli ultimi pazienti al Ruggi e Da Procida La buona notizia: si svuotano gli ospedali nel Salernitano

Buone notizie, dopo due giorni di contagi zero in Campania, gli ultimi pazienti ricoverati per Covid negli ospedali Salernitani iniziano a tornare a casa. Dopo Vallo della Lucania, Polla, Eboli e Nocera si svuotano anche il Ruggi e il Da Procida. Dimessi gli ultimi tre pazienti affetti da Coronavirus dove non ci sono più positivi in corsia.

Anche all'ospedale di Scafati, nei prossimi giorni dovrebbero essere dimessi gli ultimi pazienti ricoverati. Stando all’ultimo report dell’Asl, del 5 giugno, sono solo 10 i salernitani ancora ospedalizzati tra le varie strutture della Campania, mentre scendono a 58 gli attuali positivi e salgono a 563 i guariti.