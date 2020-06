Pro Loco Taburno dona ciliegie a covid center Ruggi e Moscati “Un ringraziamento simbolico per chi ha lottato in prima linea”

La Pro Loco Monte Taburno, questa mattina, ha donato ciliegie fresche ai reparti Covid del Moscati di Avellino e del San Giovanni di Dio - Ruggi D’Aragona di Salerno.

Il frutto, che rappresenta un’autentica eccellenza del comune di Campoli del Monte Taburno, in provincia di Benevento, è un ringraziamento simbolico a coloro i quali, in questi mesi di emergenza sanitaria, sono stati in prima fila a lottare e preservare la salute di tutti.

Una delegazione dell’associazione, così, ha fatto visita ai due nosocomi, consegnando sia ciliegie fresche che una targa ricordo dell’evento. L’iniziativa, che rientra all’interno della “Settimana della Ciliegia”, ha riscosso apprezzamento da parte del personale sanitario e la soddisfazione non può che essere tanta anche per la Pro Loco Monte Taburno: “Siamo contenti di come sia andata questa mattinata” – fa la Pro Loco Monte Taburno – “Abbiamo ricevuto complimenti e apprezzamenti da parte del personale dei due ospedali.

Ci hanno ringraziato molto, ma siamo noi a dover dire loro grazie per quanto fatto in questi mesi e per quello che continuano a fare. Abbiamo pensato di donargli le nostre ciliegie fresche, che, negli anni, hanno conosciuto e apprezzato in tutta la regione, grazie anche alla Festa che abbiamo organizzato ogni anno. Ringrazio i due ospedali a cui abbiamo fatto visita questa mattina, il Moscati di Avellino e il San Giovanni di Dio – Ruggi D’Aragona di Salerno, per essersi messi a disposizione. Siamo certi che anche loro apprezzeranno il nostro frutto e li aspettiamo l’anno prossimo, sperando sarà possibile organizzare la nostra consueta Festa della Ciliegia”.

La situazione sanitaria attuale, infatti, non permette di organizzare alcun evento e così, nelle giornate di sabato 13 e domenica 14, sarà attivo solo il Mercato della Ciliegia, dove sarà possibile acquistare ciliegie fresche, a km zero, direttamente dalle mani dei produttori. Il Mercato verrà svolto in via Nino Bixio, di fronte la farmacia di Campoli del Monte Taburno (BN). Per l’occasione, sarà possibile acquistare anche la famosa pizza alla ciliegia, esclusivamente da asporto.