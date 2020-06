Nigeriano molesta una donna: "Lo stato ci abbandona" La reazione di Francesco Carbone, responsabile dell'Agro del movimento “La Rete”

Sul caso del nigeriano che ha molestato una donna in una struttura sportiva è intervenuto con un comunicato Francesco Carbone, responsabile dell'agro del movimento " La Rete" :" Vogliamo dimostrare la nostra solidarietà e vicinanza alla donna vittima di questo ennesimo episodio di violenza. L' immigrazione incontrollata di questi anni è oramai diventata molesta. Questa donna è il simbolo di come una città ed un'intera Nazione, siano ostaggio – precisa Carbone - di bande di delinquenti, spesso immigrati, che hanno imbarbarito le nostre terre rendendole insicure.

Il buonismo delle istituzioni fa il paro con il femminismo d'opportunità che rimane muto o si volta dall'altra parte quando riguarda i "poveri" immigrati. Castelvolturno, Mondragone, la piana del Sele, il lungomare di Salerno sono il simbolo di come lo Stato ha abbandonato intere città per lasciarle al degrado, allo sfruttamento e allo scontro tra disperati dove sempre più spesso a contrapporsi agli immigrati, ci sono italiani dei ceti più popolari che reclamano più diritti e più sicurezza. De Luca e compagnia cantante in perenne campagna elettorale, invece riservano l'uso del lanciafiamme e della repressione soltanto ai nostri connazionali per continuare a governare con delle stupide ed inutili mancette elettorali” conclude Carbone.

