Nigeriano 38enne si denuda e palpeggia una donna L'aggressione in un centro sportivo

E' stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria dai carabinieri di Sarno un nigeriano 38enne. L'uomo, irregolare e senza fissa dimora sul territorio, dopo essersi introdotto all'interno di un centro sportivo si sarebbe avvicinato ad una donna, denudandosi, per poi palpeggiarle il seno. Lo straniero, rintracciato dai carabinieri, è finito in carcere per violenza sessuale, atti osceni e violazione di domicilio.