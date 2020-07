Covid: positiva la moglie del barista al Carmine Confermati 3 nuovi casi a Capaccio

Sono 5 le persone positive al Covid-19 tra Salerno e la sua provincia, nella giornata di oggi. E' risultata positiva al tampone anche la moglie del proprietario del bar al rione Carmine di Salerno. Altri 3 casi, invece, sono stati confermati nella zona Agropoli e Capaccio collegati al caso dell’autista di capaccese recatosi al San Leonardo tre giorni fa, e di un cittadino di nazionalità Bengalese, a Salerno.

"Purtroppo è ufficiale: a Capaccio Paestum riscontriamo tre nuovi casi di positività al Coronavirus", ha annunciato il sindaco Franco Alfieri. "Come sempre, tutte le precauzioni sono state attivate e sono già state sottoposte a isolamento domiciliare fiduciario le persone ricomprese nella catena dei contatti. È comunque evidente che, come ci dicono i casi riscontrati da qualche giorno a questa parte anche in diverse altre zone della nostra provincia, ci troviamo dinanzi a un passaggio molto delicato. Ricordiamoci che gli allarmismi non aiutano, ma che serve la massima prudenza nei comportamenti individuali e collettivi. Contiamo sulla collaborazione di tutti. Come sempre, un pensiero di vicinanza e di solidarietà ai nostri Concittadini risultati positivi e alle loro famiglie".

Intanto, continuano i controlli per circoscrivere l’eventuale diffusione del contagio a pareti ed affini dei positivi: altri 25 tamponi sono stati fatti a persone entrare in contatto con il barista del rione Carmine ed altri 20 tamponi eseguiti sui contatti prossimi al caso di Capaccio-Agropoli.