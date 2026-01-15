Si infila la pistola nella cintola, parte un colpo e si ferisce: arrestato Protagonista dell'episodio un 42enne, che dovrà rispondere di detenzione di arma clandestina

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Salerno. L'uomo si è recato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Battipaglia, con una ferita d'arma da fuoco alla coscia sinistra da distanza ravvicinata.

Così come ricostruito dagli investigatori, l'uomo si sarebbe ferito da solo: l'arma era custodita nella cintola dei pantaloni, e da lì sarebbe partito un colpo accidentalmente.

Nell'abitazione dell'uomo la Squadra mobile ha trovato una pistola replica della Beretta PX 4, modificata, munita di caricatore con 4 cartucce 380 GFL, pronta allo sparo, 37 cartucce cal. 19 e un'ogiva modificata nella forma da un evidente impatto. L'indagato dovrà rispondere di detenzione di arma e munizioni clandestine.