Salerno: bonificata l'area in via Martin Luther King Cumuli di rifiuti lungo la strada. Sul posto anche il sindaco Enzo Napoli

Questa mattina, operatori di Salerno Pulita, congiuntamente con gli agenti della Polizia municipale, hanno effettuato un sopralluogo in via Paul Harris e via Martin Luther King. Le aree sono state bonificate da rifiuti di ogni genere.

Dall'ispezione dei rifiuti sono emersi elementi tali da consentire l'individuazione dei presunti responsabili che saranno sanzionati con verbali previsti dalla normativa vigente e deferiti all'autorità giudiziaria per abbandono incontrollato di rifiuti su suolo pubblico e per gestione illecita di rifiuti. Una delle aree dove si sono verificati gli illeciti, verrà delimitata da una recinzione.