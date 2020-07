Rifiuti sulla spiaggia del Porticciolo, l'ira dei residenti Degrado e rifiuti abbandonati sulla spiaggia di Pastena

"Alcuni cittadini stanchi del degrado cittadino ci hanno segnalato, come si vede dalle foto, rifiuti abbandonati sulla spiaggia libera nei pressi del porticciolo di Pastena". A segnalare lo Stato di abbandono è Ciro Picariello, responsabile di Salerno Identitaria.

"La stessa spiaggia dove qualche mese fa, in piena emergenza coronavirus, i vigili urbani coadiuvati da un elicottero delle forze dell'ordine allontanavano dei ragazzi la cui colpa era quella di essere alla ricerca della libertà e di spensieratezza dopo un periodo di clausura forzata.

Come Salerno identitaria - aggiunge Piacariello - ma soprattutto come cittadini salernitani vorremmo la stessa solerzia e lo stesso dispiegamento di forze per fermare gli incivili che sporcano le nostre spiagge mostrando un pessimo biglietto da visita per i turisti che volessero trascorrere le loro vacanze nella nostra città".