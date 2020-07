Feste patronali: confermato il rinvio al 2021 Tutto annullato: processioni, fiaccolate, trasferimenti di simulacri sacri, sagre, concerti

"Il tempo estivo solitamente coincide con le feste patronali in molte comunità parrocchiali dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. È la preziosa pietà popolare, un tesoro che va custodito e tramandato ai posteri purificato da tutto ciò che non sia utile a testimoniare una fede, sana e autentica, che pone al centro Cristo e la Redenzione che ha operato". Così in una nota ufficiale l'Arcivescovo Andrea Bellandi conferma che le feste patronali comprese nell'anno 2020 saranno annullate.

"Non è il momento di abbassare la guardia nemmeno nell’Arcidiocesi e nelle sue realtà ecclesiali tutte. Anzi le nostre comunità sono chiamate ad essere di esempio nel rispetto di tutte quelle norme e regole utili al bene e alla salute di tutti. Per tutto l'anno solare 2020 le feste patronali non potranno essere celebrate nelle consuete modalità. Non vi saranno processioni, fiaccolate, trasferimenti di simulacri sacri (anche senza la partecipazione dei fedeli), sagre, concerti e altre iniziative che prevedono assembramenti di persone".