Covid a Salerno: positivi due giovani e un commerciante L'allarme del presidente dell'Ordine dei Medici che invita alla prudenza

Il coronavirus non allenta la morsa a Salerno. Non si fermano i contagi, la maggior parte legati al rione Carmine, diventato negli ultimi giorni, un piccolo focolaio. Dopo il commerciante del quartiere, residente a Baronissi e una donna di nazionalità ucraina, residente a Cava de' Tirreni, che pure ha avuto un contatto in città, ancora due persone sono risultate positive al Covid 19. Si tratta di un esercente di via Don Bosco e di un ragazzo, residente sempre nel quartiere della zona alta di Salerno.

Ancora un positivo anche tra i contatti dell'ufficiale giudiziario dell'Unep, contagiato nei giorni scorsi che ha portato alla chiusura dell’ufficio notifiche e gli uffici del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, è il compagno della figlia del funzionario. Intanto a Salerno in molti sono tornati ad indossare nuovamente le mascherine in strada e il presidente dell'Ordine dei Medici Giovanni D'Angelo invita alla prudenza.

“I nuovi contagi sono il frutto di comportamenti sbagliati che non hanno tenuto conto delle norme per evitare il diffondersi de virus, bisogna tenere ancora alta la guardia” ha precisato D'Angelo.