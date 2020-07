Contagi a Salerno, De Luca: "Tenere gli occhi aperti" Se aumentano i positivi mascherine all'aperto, io la indosso sempre, sembro Tutankhamon"

Il governatore Vincenzo De Luca ha detto la sua sui contagi che stanno interessando Salerno e il quartiere in cui vive, il rione Carmine. “Niente di drammatico, ma bisogna tenere gli occhi aperti” ha precisato il presidente della regione Campania che si è poi appellato ai sindaci del territorio: “Bisogna chiudere i negozi dove si trovano clienti o commessi senza mascherina, bisogna penalizzare chi non rispetta le regole fondamentali, tutti dobbiamo farlo a cominciare da me, sono sempre in giro con la mascherina, sembro Tutankhamon. Dobbiamo avere grande senso di responsabilità, altrimenti faremo fatica ad arrivare a settembre, se i focolaio si moltiplicano diventa complicato rincorrere tutti i contatti. Mi appello – ha concluso De Luca – al senso civico delle persone. Se c'è una moltiplicazione di contagi diventerà inevitabile rendere obbligatoria la mascherina all'aperto”.