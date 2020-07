Emergenza Covid-19 a Salerno, Fasano interpella il Prefetto “Preoccupato di una possibile sottovalutazione della vicenda”

«A seguito dell’aumento di casi del virus Covid-19 riscontrati a Salerno ed in particolare nel rione Carmine, secondo quanto riferito dalla stampa, ho ritenuto necessario esternare al Prefetto, Francesco Russo, tutta la preoccupazione di una possibile sottovalutazione da parte delle autorità sanitarie locali e regionali, rispetto a tale vicenda, anche in relazione a quelle che sono le giustificate perplessità dei cittadini sulla vicenda. È ovvio che mi aspetto, a breve, parole tranquillizzanti e di verità da parte degli organi competenti». Lo afferma il parlamentare salernitano di Forza Italia, Enzo Fasano in merito all’aumento dei contagi registratosi a Salerno negli ultimi giorni.

Dopo il commerciante di un attività a Salerno, residente a Baronissi, e una donna di nazionalità ucraina, residente a Cava de' Tirreni, ancora due persone sono risultate positive al Covid 19 nel centro città. Si tratta di un esercente di via Don Bosco e di un ragazzo, residente sempre nel quartiere della zona alta di Salerno.