"Tre cluster a Salerno", aumentano i casi di covid in città Nuovi tamponi positivi anche a Pisciotta e Pontecagnano, Lanzara: "L'emergenza non è passata"

Salgono a quattro i tamponi positivi a Salerno, tutti appartenenti alla famiglia dell'Ufficiale Giudiziario. Nella mattinata di ieri, erano stati riscontrati due positivi: un commerciante di via Don Bosco ed un ragazzo zona più in alto, verso il Da Procida. "Allo stato si possono distinguere tre cluster, fra i quali non esiste alcun collegamento: quello del Carmine, quello del nucleo familiare dell'ufficiale giudiziario, e quello del gruppo del bar pasticceria di via De Granita", comunicano dall'Asl di Salerno.

Sono, invece, tre i positivi a Pisciotta, collegati al caso dei due coniugi di Salerno ricoverati al polo covid di Scafati qualche giorno fa, per un totale di 4 casi totali nel comune. Salgono, dunque, a quindici i contagiati di coronavirus registrati nel Cilento.

Nuovo caso di coronavirus anche a Pontecagnano, si tratta di un uomo, classe ’82.“Il cittadino fortunatamente sta bene. Si era recato all’ospedale per sottoporsi a una visita lamentando un dolore all’orecchio. È stato fatto un tampone che è, poi, risultato positivo” comunica il primo cittadino di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara.

L’emergenza non è passata, c’è bisogno di responsabilità, è necessario seguire le norme, rispettare il distanziamento sociale e indossare le mascherine, come sottolinea anche il primo cittadino Lanzara: “Noto che in questo ultimo periodo c’è stata più leggerezza, come se l’emergenza fosse passata, ma non è così. Auguriamo pronta guarigione a questo ragazzo. Abbiamo immediatamente messo in quarantena lui e la sua famiglia e fatto una mappatura precisa dei contatti. La situazione è sotto controllo.” Ha concluso la fascia tricolore.