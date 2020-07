Salerno, zona a traffico limitato: nuovi varchi in centro L’attivazione delle ZTL è prevista per fine settembre, prima ci sarà una fase sperimentale

Nuovi varchi per la zona a traffico limitato a Salerno centro. L’amministrazione comunale ha approvato l’ampliamento delle ZTL in città al fine di decongestionare il ”Centro Storico” dal traffico veicolare, a tutela di un’area in cui, oltretutto, è presente una forte circolazione pedonale, e migliorare l’inquinamento acustico e ambientale. I nuovi varchi interesseranno il tratto di via Porta Elina, di via Conforti e dell’incrocio via Principati-Corso Vittorio Emanuele, ed in particolare:

“E’ opportuno ampliare l’attuale delimitazione di Zona a Traffico Limitato inserendo la seguente area: dall’incrocio via Roma - Portanova, si prosegue su corso Garibaldi fino all’incrocio con via dei Principati (Monte), si prosegue lungo via dei Principati fino all’incrocio con piazza XXIV Maggio, si prosegue lungo via Cuomo fino ad incrocio con via Velia, si prosegue su via San Benedetto fino all’incrocio con via porta Elina ricongiungendosi con piazza Portanova”, si legge nella delibera.

L’attivazione dei varchi è prevista per fine settembre, prima ci sarà una fase sperimentale.