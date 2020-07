Consiglio comunale a Salerno: Cammarota chiede diretta La precisazione dal Comune: solo in 30 potranno assistere solo su prenotazione

Si svolgerà luned' 27 luglio, alle ore 9.30, a Palazzo di Città il consiglio comunale. In merito, il consigliere comunale nonchè presidente della Commissione Trasparenza, ha chiesto ufficialmente al sindaco Enzo Napoli di inserire una diretta in streaming in modo da consentire a tutti i cittadini di assistere al consiglio.

In merito, è già giunta comunicazione dal parte del primo cittadino che ha scelto, per evitare assembramenti e rispettare le disposizioni anti Covid-19, di far assistere trenta cittadini i quali dovranno inviare una domanda all’indirizzo consigliocomunale@comune.salerno.it, indicando le proprie generalità e un recapito telefonico.I primi trenta che ne faranno richiesta saranno ammessi.La mattina del 27 luglio potranno accedere esibendo il proprio documento di riconoscimento all’ingresso di Palazzo di Città.