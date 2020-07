Salerno: sanificazione nelle aree antistante le farmacie In programma questa sera dal quartiere Arbostella al Teatro Verdi

Sanificvazione in programma per la serata di oggi in prossimità di alcune farmacie cittadine. Su disposizione del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e dell'Assessore all'Ambiente Angelo Caramanno, questa sera, a partire dalle ore 21.00 il Nucleo Protezione Civile del Comune di Salerno effettuerà attività di sanificazione delle aree pubbliche antistanti le farmacie sull'intero asse stradale da Arbostella-Mariconda fino al Teatro Verdi.

Nei prossimi giorni sono in programma analoghi interventi su altri assi viari cittadini.