Nuova rotatoria in via dei Mille: Cambia la viabilità Inaugurati i lavori. Presente il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli

Inaugurati questa mattina i lavori della nuova rotatoria in via dei Mille, a Pastena, popoloso quartiere della zona orientale di Salerno. Presente il primo cittadino Vincenzo Napoli e l'assessore alla Mobilità Domenico De Maio. La nuova rotatoria cambierà il volto di via dei Mille, via Rocco Cocchia e via Verrengia. Al taglio del nastro per i lavori, il sindaco ha anche anticipato che entro settembre riprenderanno i lavori di pedonalizzazione in Corso Vittorio Emanuele.

"Rispondiamo ad una richiesta che giungeva da più parti, all'interno del quartiere, per la risoluzione di un problema di viabilità importante, cioè la confluenza di strade che creavano un imbuto con la necessità di semaforizzazione. L'opera esclude la semaforizzazione e rende fluida la circolazione. Nel quartiere, in questa zona, insistono Istituti scolastici e uffici ASL che rendono molto complicata la circolazione negli orari di punta. Andiamo avanti con le opere stradali ed a settembre ripartiremo con il rifacimento della seconda parte del corso pedonale". Queste la parole del sindaco Napoli.

L'assessore alla Mobilità, De Maio, invece ha anticipato che l'intervento di questa mattina è solo uno di una lunga serie di lavori che inizieranno entro la fine dell'anno: "La rotatoria è uno dei tanti interventi che stiamo portando avanti nella nostra città. Ringraziamo anche gli Istituti scolastici, perché per realizzare la rotatoria abbiamo dovuto intercettare piccole aree scolastiche esterne".

E aggiunge: "Avevamo un cronoprogramma che è cambiato, alla luce dell'emergenza Covid, anche per la pedonalizzazione di Corso Vittorio Emanuele. All'epoca c'era un calendario che evitava sovrapposizioni con le iniziative per Luci d'Artista. Credo che manterremo questa modulazione, a tutela dell'iniziativa Luci d'Artista, che sebbene in forma ridotta e diversa rappresenta sempre un tratto distintivo della nostra città. Mi auguro che in via dei Mille l'impresa possa consegnare entro poche settimane l'intervento che molti cittadini ci chiedevano. Migliorerà il sistema della mobilità nella zona orientale".