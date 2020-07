Salerno Pulita:200 lavoratori passano da part time a full time Soddisfazione da parte della Fp Cgil: "Da 10 anni avevano un contratto precario"

Chiuso l'accordo per il passaggio dei lavoratori ex cooperative ed ex interinali della Salerno Pulita da part time a full time. "Un accordo importante che finalmente sana una discriminazione tra lavoratori della stessa azienda. A partire dal 31 agosto - spiega il segretario generale Fp Cgil Salerno Antonio Capezzuto - circa 200 lavoratori, per 10 anni con contratto precario, raggiungeranno le 38 ore di lavoro.

Inoltre, i 25 lavoratori dello spazzamento provenienti dal settore pulizie, vedranno il passaggio dal Livello J al livello 2B entro il 1 dicembre 2020. Ora finalmente potremo discutere con Comune e Società di un nuovo piano industriale e di come rendere funzionale il lavoro della società al servizio di una città più pulita", conclude Capezzuto.