Riqualificazione fiume Sarno, dalla Regione 80 milioni Governatore De Luca: "Il nostro obiettivo è la bonifica totale del territorio campano"

Una giornata importante per Scafati, Pompei e tutta l’area dei Comuni del fiume Sarno di questo territorio. In mattinata il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha approvato un ulteriore stanziamento di 80 milioni di euro al fine di bonificare e mettere il sicurezza il bacino del fiume Sarno.

“Cari amici, è veramente una giornata importante questa“, afferma il governatore De Luca. “Il nostro obiettivo è stato appena sintetizzato: la balneabilità al 100% del litorale campano, la depurazione totale delle acque, la bonifica totale del territorio campano, la soluzione definitiva di due dei più grandi problemi della Regione: la gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la gestione corretta ed efficace del sistema delle acque. E in questi anni abbiamo fatto davvero un lavoro di portata storica”.

“Siamo impegnati a fare interventi sulle reti fognarie che confluiscono nel Sarno, abbiamo finanziato lunedì 80 milioni per la realizzazione, il completamento e l’irreggimentamemento delle reti fognarie verso i depuratori per evitare sversamenti nel Sarno - ha dichiarato il Governatore - Questa mattina abbiamo messo in esercizio il tratto dei due collettori che consentiranno di immettere nel circuito della depurazione scarichi di acque reflue per l’equivalente di oltre 100mila abitanti. È in corso un grande intervento di riqualificazione ambientale e di risanamento del fiume Sarno”

Un importante programma ambiéntale, dunque. Gli interventi si concentreranno in particolare sulle reti fognarie interne in vari comuni, tra cui Angri, Gragnano, Nocera Superiore, Sarno, Scafati e Torre Annunziata.