San Giovanni a Piro:negativo secondo tampone sulla consigliera La comunicazione del sindaco Ferdinando Palazzo

E’ risultato negativo il secondo tampone al quale è stata sottoposta la consigliera comunale di San Giovanni a Piro che quattro giorni fa era invece risultata positiva al Covid-19. Lo comunica questa sera il sindaco Ferdinando Palazzo. “Una buona notizia per la nostra comunità - spiega il primo cittadino - potrebbe essersi trattato di un finto negativo. Ad ogni modo lunedì, per eliminare qualsiasi dubbio, la consigliera verrà sottoposta ad un terzo tampone. Naturalmente è necessario continuare a rispettare tutte le norme anti Covid e mantenere alta l’attenzione”. ha concluso il primo cittadino. Solo pochi giorni fa era stato reso noto che anche il tampone effettuato sui familiari e collaboratori della consigliera era risultato negativo. Un respiro di sollievo, dunque, per l'intera cittadina, ma l'attenzione resta alta.